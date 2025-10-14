Fund von Kinderleiche: Kinderleiche bei Güstrow: Was wir wissen und was nicht
Fund von Kinderleiche
Kinderleiche bei Güstrow: Was wir wissen und was nicht
Einsatzkräfte suchten seit Tagen nach Fabian aus Güstrow. Jetzt wird unweit der Stadt eine Kinderleiche in einem Wald entdeckt. Was bisher über den Vermisstenfall und den Leichenfund bekannt ist.
Von dpa|
|
|
|
Tagelang wurde nach dem achtjährigen Fabian aus Güstrow gesucht. Dann findet die Polizei nach einem Hinweis eine Kinderleiche in einem Wald unweit der mecklenburgischen Stadt. Viele Fragen sind noch offen. Ein Überblick.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden