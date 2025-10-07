Geringes Selbstbewusstsein? Das sind die Ursachen

Kennen Sie Ihre eigenen Fähigkeiten und Stärken und wissen, was Ihnen wichtig ist? Wenn Sie diese oder ähnliche Fragen mit „ja“ beantworten können, verfügen Sie vermutlich über ein gutes Maß an Selbstbewusstsein. Sind Sie bei den Fragen unsicher, ist es interessant zu wissen, welche Ursachen zu einem geringen Selbstbewusstsein führen. Wir haben Ihnen einige Aspekte zusammengestellt.

Prägung in der Kindheit als Ursache für geringes Selbstbewusstsein

Wenn Kinder nur kritisiert oder abgewertet und wenig oder überhaupt nicht gelobt wurden, kann darunter laut dem Psychologen Olaf Mangold das Selbstbewusstsein im weiteren Leben leiden.

Ein geringes Selbstbewusstsein kann Minderwertigkeitskomplexe hervorrufen, die dann zu einem mangelndem Selbstwertgefühl und innerer Unsicherheit führen. Das medizinische Lexikon medlexi gibt an, dass bereits in den ersten Lebensjahren die Autonomiephase bei Kleinkindern beginnt. In dieser streben diese nach Freiheit und Selbstbestimmung. Wenn diese Entwicklung unterdrückt wird, kann das in manchen Fällen im Erwachsenenalter zu einem krankhaften Gefühl von geringem Selbstwert führen.

Kinder verinnerlichen die Bewertung der eigenen Person durch die Eltern oder andere Respektpersonen. Sie wollen es beispielsweise den Eltern recht machen und lassen dadurch zu, dass die Beurteilung von außen zu einer innerlichen Überzeugung werden kann, erklärt der Psychologe Johann-Friedrich Weber auf seinem Blog Walk&Talk. Fehlen dann stärkende Botschaften als eine Art Ausgleich, kann das dazu beitragen, dass Selbsterniedrigung und Selbstkritik das weitere Leben begleiten. Konkret nennt der Experte unter anderem folgende Beispiele für Ursachen für geringes Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl in der Kindheit:

die verinnerlichte Überzeugung, schlecht oder nicht gut genug zu sein

Fehlende Anerkennung, Liebe und Wertschätzung

Vergleiche und aufgezwungene Vorbilder

Verbot, sich über seine Erfolge zu freuen

Genetische Ursache für geringes Selbstbewusstsein

Bisher ist unklar, wie groß der Einfluss der vererbten Gene auf unser Selbstbewusstsein ist. Allerdings konnte die Psychologin Jana Instinske in der Forschung für ihre Masterarbeit zeigen, dass eine grundlegend positive oder negative Sicht auf sich selbst scheinbar genetisch veranlagt ist. Wenn eine Person über mehrere Bereiche hinweg über großes Selbstbewusstsein verfügt, liegt es nach Ihren Ergebnissen zu einem guten Teil an den Genen.

Trotzdem spielen auch äußere Aspekte wie der Freundeskreis oder das Berufsleben eine Rolle, wenn es darum geht, wie sich die Selbstbewertung entwickelt, erklärt sie in dem Onlinemagazin Up2date der Universität Bremen.

Weitere Ursachen für geringes Selbstbewusstsein

Das Gesundheitsportal Österreich nennt weitere mögliche Ursachen, die im Verlauf des Lebens zu einem geringeren Selbstwertgefühl führen können:

Stress

schwierige Lebenssituationen

schwere Erkrankungen

eigene negative Gedanken und hoher Erwartungsdruck

