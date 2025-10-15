Icon Menü
Gesundheit: Kommission: EU plant kein Verbot von Filterzigaretten

Gesundheit

Kommission: EU plant kein Verbot von Filterzigaretten

Sollen die gesundheitsschädlichen Filterzigaretten in der EU verboten werden? Die Kommission sagt, sie plane keinen Vorstoß in diese Richtung.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Zigarettenrauchen kann Krebs und andere Krankheiten hervorrufen. (Symbolbild)
    Zigarettenrauchen kann Krebs und andere Krankheiten hervorrufen. (Symbolbild) Foto: Hannes P Albert/dpa

    Die für Gesetzesinitiativen zuständige EU-Kommission widerspricht einem Medienbericht, wonach die EU ein Verbot von Filterzigaretten plant. «Um es ganz klar zu sagen: Die Europäische Kommission plant nicht, Filterzigaretten zu verbieten», teilte ein Sprecher der Behörde mit. Sie allein kann EU-Gesetze vorschlagen und damit in den Gesetzgebungsprozess einbringen.

    Ein Gesetzesvorschlag braucht danach in der Regel auch die Zustimmung des Europaparlaments und der EU-Staaten. Zuvor hatte die «Bild» berichtet, die EU schlage zum Schutz von Gesundheit und Umwelt ein Verbot von Filterzigaretten vor. Weltweit gibt es nach WHO-Angaben 1,3 Milliarden Tabaknutzer, 8 Millionen Menschen sterben nach Schätzungen jedes Jahr durch den Konsum.

