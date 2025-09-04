Icon Menü
Großbritannien: Unfall mit Doppeldeckerbus in London - mehrere Verletzte

Großbritannien

Unfall mit Doppeldeckerbus in London - mehrere Verletzte

Die roten Busse gehören zum Londoner Stadtbild wie Big Ben und der Buckingham-Palast. Nun ist einer der Busse nahe einem geschäftigen Bahnhof verunglückt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Mehrere Menschen wurden verletzt, als der Bus nahe dem Bahnhof Victoria Station von der Straße abkam.
    Mehrere Menschen wurden verletzt, als der Bus nahe dem Bahnhof Victoria Station von der Straße abkam. Foto: James Manning/PA Wire/dpa

    Bei einem Unfall mit einem Doppeldeckerbus in London sind mehrere Menschen verletzt worden. Mehrere Fußgänger seien ins Krankenhaus gebracht worden, nachdem der Bus nahe dem Bahnhof Victoria Station auf den Gehsteig geraten war, meldete die britische Nachrichtenagentur PA. Auch der Fahrer sei unter den Verletzten.

    Augenzeugenberichten zufolge fuhr der Bus mit hoher Geschwindigkeit, bevor er auf den Gehsteig geriet. Berichte über Todesfälle gab es zunächst nicht, wie Scotland Yard bestätigte.

    Es handelte sich dem PA-Bericht zufolge um einen Bus der Linie 24. Auf Bildern vom Unfallort war ein roter Doppeldeckerbus mit zerstörter Frontscheibe zu sehen. Victoria Station gehört zu den frequentiertesten Bahnhöfen in der britischen Hauptstadt.

    Die roten Doppeldeckerbusse gehören zum Londoner Stadtbild wie Big Ben oder der Buckingham-Palast.
    Die roten Doppeldeckerbusse gehören zum Londoner Stadtbild wie Big Ben oder der Buckingham-Palast. Foto: James Manning/PA Wire/dpa
    Berichte über Tote gab es zunächst keine, wie Scotland Yard bestätigte.
    Berichte über Tote gab es zunächst keine, wie Scotland Yard bestätigte. Foto: James Manning/PA Wire/dpa
