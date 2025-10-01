Wohngebäude in der New Yorker Bronx stürzt teilweise ein

Ein Wohngebäude in der New Yorker Bronx ist teilweise eingestürzt. Der Kaminschacht des 20-stöckigen Hauses sei dem Anschein nach in sich zusammengekracht, teilte die Feuerwehr mit. Zuvor habe es Berichte über eine Explosion gegeben, hieß es weiter. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht. In dem in den 1960er Jahren gebauten Wohnkomplex leben fast 3.500 Menschen. Er sei über die Lage informiert worden, teilte New Yorks Bürgermeister Eric Adams über das Online-Portal X mit. Der Vorfall werde detailliert untersucht.

Das 20-stöckige Gebäude stürzte teilweise ein. Foto: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/AP/dpa

Der Kaminschacht des Gebäudes krachte in sich zusammen. Foto: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/dpa