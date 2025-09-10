Dutzende Container stürzen von Schiff in den USA

Fast 70 Container sind im Hafen von Long Beach nahe Los Angeles von einem Frachter ins Wasser gestürzt. Das Schiff, die «Mississippi», lag zum Zeitpunkt des Vorfalls an einem Pier, wie die US-Küstenwache am Dienstag (Ortszeit) mitteilte. Noch stehe die Ursache nicht fest. In Medienberichten hieß es, der Frachter habe Schlagseite bekommen.

Es sei niemand verletzt worden. Ein bei dem Schiff liegender Kahn sei aber durch einige der 67 herabgefallenen Container beschädigt worden. Der Betrieb an dem betroffenen Pier sei zeitweise ausgesetzt worden. Laut US-Medien und der Online-Plattform Vesselfinder fährt die 255 Meter lange «Mississippi» unter der Flagge Portugals und war zwei Wochen zuvor aus China gekommen. Der Hafen von Long Beach ist einer der wichtigsten der USA. Er liegt rund 30 Kilometer südlich der kalifornischen Metropole Los Angeles.

Der Hafen von Long Beach ist einer der wichtigsten der USA. Er liegt rund 30 Kilometer südlich der kalifornischen Metropole Los Angeles. Foto: Uncredited/KABC-TV/AP/dpa

Fast 70 Container stürzten ins Wasser. Foto: Damian Dovarganes/AP/dpa