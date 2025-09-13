Sharon Osbourne bedankt sich für «überwältigende Liebe»

Knapp zwei Monate nach dem Tod ihres Ehemannes Ozzy Osbourne hat sich Sharon Osbourne für die Anteilnahme und Unterstützung vieler Fans bedankt. «Es fällt mir immer noch schwer, in Worte zu fassen, wie dankbar ich für die überwältigende Liebe und Unterstützung bin, die ihr mir in den sozialen Medien entgegengebracht habt», schrieb die 72-Jährige in einem Instagram-Beitrag.

«Eure Kommentare, Beiträge und Würdigungen haben mir mehr Trost gespendet als ihr ahnt. Nichts davon ist unbemerkt geblieben, vielmehr hat es mir durch viele Nächte geholfen.»

Ozzy Osbourne starb im Juli im Alter von 76 Jahren

Im Video zu dem Post sieht man einen Zusammenschnitt von Sharon Osbourne mit einem Falknerhandschuh und mehreren Raubvögeln. «Obwohl ich noch dabei bin, meinen Weg zu finden, möchte ich euch einige wunderschöne Geschöpfe vorstellen, mit denen ich einen Nachmittag verbringen durfte.» Die Erfahrung sei für sie magisch gewesen.

Am Ende des Beitrags schrieb sie: «Ich liebe euch alle und danke euch von ganzem Herzen für die unglaubliche Liebe, die ihr mir weiterhin entgegenbringt.»

Der legendäre britische Sänger und Reality-TV-Star Ozzy Osbourne war am 22. Juli im Alter von 76 Jahren gestorben. Als Mitbegründer der Band Black Sabbath galt er als einer der ersten Vertreter des Heavy-Metal-Genres - und als einer der schillerndsten.