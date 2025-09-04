BTS: «Dynamite» knackt zwei Milliarden Aufrufe auf YouTube

Das Musikvideo zur Single «Dynamite» von der südkoreanischen Erfolgsband BTS hat laut den Abrufzahlen der Streamingplattform YouTube dort mehr als zwei Milliarden Aufrufe erreicht. Einem lokalen Medienbericht zufolge ist das Video, das im August 2020 veröffentlicht wurde, damit das am meisten angesehene der Boyband. Den YouTube-Rekord in ihrem Heimatland Südkorea hält jedoch ein anderer Sänger: Das 2012 veröffentlichte Musikvideo «Gangnam Style» von Rapper Psy verzeichnet derzeit fast 5,7 Milliarden Aufrufe.

BTS gehört zu den erfolgreichsten Gruppen in der südkoreanischen Popmusik, die auch unter dem Sammelbegriff K-Pop bekannt ist. Ihre Debütsingle «No More Dream» veröffentliche BTS im Juni 2013. Das bisher letztes Album der Gruppe («Proof») stammt aus dem Jahr 2022. Im selben Jahr legte die Band aufgrund des in Südkorea verpflichtenden Wehrdienstes ihrer Mitglieder eine Pause ein. Im Juli schließlich gab die Musikgruppe während eines Livestreams bekannt, für Anfang 2026 ein neues Album inklusive Welttournee zu planen.