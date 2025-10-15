Angehöriger soll Kinderleiche identifizieren

Nach dem Fund einer Kinderleiche in einem Wald bei Güstrow soll heute ein naher Verwandter zur Identifikation der Leiche hinzugezogen werden. Danach solle heute die Obduktion erfolgen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um den seit vergangenem Freitag vermissten achtjährigen Fabian aus Güstrow handelt. Nach Polizeiangaben ist die Untersuchung des Fundorts abgeschlossen. Beamte seien weiterhin vor Ort, um den Bereich abzusperren.Nach Polizeiangaben hatte eine Spaziergängerin am Dienstagvormittag den Fund der Kinderleiche in einem Wald nahe Klein Upahl gemeldet. In den zurückliegenden Tagen hatten zahlreiche Einsatzkräfte in und um Güstrow nach Fabian gesucht. Ein Hinweistelefon war laut Polizei weiterhin geschaltet.

Icon vergrößern Vier Tage nach dem Verschwinden des achtjährigen Fabian in Güstrow ist in einem Wald eine Kinderleiche gefunden worden. Foto: Bernd Wüstneck/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Vier Tage nach dem Verschwinden des achtjährigen Fabian in Güstrow ist in einem Wald eine Kinderleiche gefunden worden. Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Icon vergrößern Hunderte nahmen in Güstrow bei einem Trauergottesdienst Anteil am Schicksals eines Kindes, dessen Leiche in einem Wald südwestlich der Stadt gefunden wurde. Vermutlich ist es der achtjährige Fabian aus Güstrow. Foto: Bernd Wüstneck/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Hunderte nahmen in Güstrow bei einem Trauergottesdienst Anteil am Schicksals eines Kindes, dessen Leiche in einem Wald südwestlich der Stadt gefunden wurde. Vermutlich ist es der achtjährige Fabian aus Güstrow. Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Icon vergrößern Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei der Kinderleiche mit hoher Wahrscheinlichkeit um Fabian handelt. Letzte Sicherheit soll eine Obduktion bringen. Foto: Bernd Wüstneck/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei der Kinderleiche mit hoher Wahrscheinlichkeit um Fabian handelt. Letzte Sicherheit soll eine Obduktion bringen. Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Icon vergrößern Die Ermittlungen nach dem Fund der Kinderleiche in einem Wald nahe Güstrow stehen ganz am Anfang, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Foto: Bernd Wüstneck/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Ermittlungen nach dem Fund der Kinderleiche in einem Wald nahe Güstrow stehen ganz am Anfang, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Foto: Bernd Wüstneck/dpa