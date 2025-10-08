BAP geht zum 50. auf Jubiläums-Tour

Zum 50-jährigen Bestehen geht BAP 2026 auf Tournee durch 19 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Kölsch-Rocker treten dabei in großen Arenen auf, so in der Hamburger Barclays-Arena, der Stuttgarter Porsche-Arena, der Münchner Olympiahalle, der Berliner Uber-Arena und zum «Homecoming» in der Kölner Lanxessarena. Im Mittelpunkt stehe «das enorme Repertoire aus 50 Jahren inklusive der größten Hits», teilte der Konzertveranstalter Semmel mit. Der Vorverkauf beginnt am 10. Oktober dieses Jahres.

Der Titel der Jubiläums-Tour lautet «Fünfzig Jahre BAP - Die Zielgerade» - ein Hinweis auf den bevorstehenden Abschied von der Bühne? Frontmann Wolfgang Niedecken, der kommendes Jahr auch noch seinen 75. Geburtstag feiert, sagt dazu: «Man muss realistisch bleiben: Solch große Tourneen zu planen, ist immer eine Wette auf die Zukunft. Lasst uns jetzt erst mal gemeinsam unser Jubiläum feiern. So eine Zielgerade kann unter Umständen länger sein als man denkt, und unsere hat gerade erst angefangen.»

Vor der am 27. November 2026 beginnenden Jubiläums-Tour feiert BAP das 50-jährige Bestehen zunächst noch mit einem Konzert am 10. Juli 2026 im Kölner Rheinenergie-Stadion - dieses Heimspiel ist bereits ausverkauft.