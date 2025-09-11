Oliver Kalkofe: Humor war früher restriktiver

Comedian, Schauspieler und Satiriker Oliver Kalkofe freut sich über mehr Feingefühl im deutschen Humor. «Wenn man sich anschaut, welche Witze früher über Schwule, über Frauen, über Minderheiten gemacht wurden, muss man feststellen, dass da glücklicherweise eine ganz andere Sensibilität herrscht», sagte der 59-Jährige dem Magazin «Stern».

Menschen, die behaupten, man dürfe nichts mehr sagen, entgegnete der gebürtige Niedersachse in dem Interview: «Das ist natürlich Quatsch. ... Früher war es in Wirklichkeit viel restriktiver, weil Kirche und Politik wesentlich mehr Druck auf die Medien ausübten, ganz offiziell.»

Rufe heute jemand zum Beispiel das N-Wort und meine, deshalb ein «Freiheitskämpfer und Revolutionär gegen die Wokeness» zu sein, «dann ist das totaler Mumpitz», meint Kalkofe. Man dürfe das zwar sagen, doch «eines muss auch klar sein: Wenn du öffentlich Scheiße redest oder postest, dann bekommst eben vielleicht auch von anderen eine Antwort darauf. Deine Entscheidung.»

Wunsch nach mehr Respekt füreinander

Sein eigenes Werk sei größtenteils gut gealtert, findet Kalkofe. Aber es gebe auch «einen dicken Batzen, bei dem ich sagen würde, okay, es waren andere Zeiten». Als Beispiel nennt der Komiker den «anarcho-brachialen Humor» in seiner Radioshow «Frühstyxradio» Anfang der 1990er Jahre. Auch in seiner Fernsehsendung «Kalkofes Mattscheibe» sei er respektlos gegen alles vorgegangen. Doch die Weltlage habe sich geändert. «Wir leben jetzt in einer Zeit, wo es eher darum geht, wieder mehr Respekt füreinander zu empfinden.»

Kalkofe wird an diesem Freitag (12. September) 60 Jahre alt. Zu seinem Geburtstag wünsche er sich, «dass die Menschen wieder etwas ruhiger und bedachter werden, bevor sie einfach losblöken». Denn: «Nachdenken tut gar nicht weh», so der Komiker.