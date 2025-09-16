Icon Menü
Kriminalität: Durchsuchungen wegen Entführungsversuch der Block-Kinder

Kriminalität

Durchsuchungen wegen Entführungsversuch der Block-Kinder

Im Zusammenhang mit Ermittlungen zu einer versuchten Entführung der Block-Kinder im Jahr 2022 hat die Hamburger Staatsanwaltschaft 13 Objekte in Deutschland und der Schweiz durchsuchen lassen. Betroffen seien Wohn- und Geschäftsadressen in der Schweiz, in Hamburg, Berlin, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg, teilte die Behörde mit. Zwei Verantwortliche einer Sicherheitsfirma sollen demnach 2022 Geld angenommen haben, um zwei Kinder dem Vater zu entziehen. Seit Mitte Juli läuft vor dem Landgericht Hamburg ein Prozess um die Entführung der Kinder der Hamburger Unternehmerin Christina Block in der Silvesternacht 2023/24.
Von dpa
    Mehr zum Thema in Kürze
    Foto: ---/dpa

