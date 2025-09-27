Frau sticht in Bibliothek auf 17-Jährigen ein

In der Düsseldorfer Zentralbibliothek hat eine Frau einem Jugendlichen schwere Stichverletzungen zugefügt. Die mutmaßliche Täterin wurde festgenommen und in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Die Frau war am Samstagmorgen mit zwei Jugendlichen in der Zentralbibliothek in Streit geraten, wie die Polizei miteilte. Daraufhin habe sie einem 17-Jährigen eine Stichverletzung zugefügt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der zweite Jugendliche wurde leicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.