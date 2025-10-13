Alnatura ruft Räuchertofu zurück

Der Bio-Händler Alnatura ruft bundesweit einen Räuchertofu zurück. Es handle sich um Packungen des Alnatura Räuchertofus ungekühlt, 200 Gramm mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 5. Juli 2026, wie das Darmstädter Unternehmen mitteilte. Dieser sei nicht ausreichend erhitzt worden und die Haltbarkeit könne nicht sicher gewährleistet werden. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist auf der Vorderseite aufgedruckt.

Das Produkt ist laut Alnatura erhältlich bei:

Alnatura habe das betroffene Produkt bereits vorsorglich aus dem Verkauf genommen. Kundinnen und Kunden erhielten Ersatz.