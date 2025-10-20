Icon Menü
Lemgo: Jugendlicher bei Streit in Supermarkt tödlich verletzt

Lemgo

Jugendlicher bei Streit in Supermarkt tödlich verletzt

Eine Auseinandersetzung in Lemgo eskaliert - am Ende ist ein Jugendlicher tot. Was bisher über die Tat und die Ermittlungen bekannt ist.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Hintergründe des tödlichen Streits waren zunächst unklar.
    Die Hintergründe des tödlichen Streits waren zunächst unklar. Foto: Christian Müller/dpa

    Bei einer Auseinandersetzung in einem Supermarkt in Nordrhein-Westfalen ist ein Jugendlicher tödlich verletzt worden. Ein 33-jähriger Tatverdächtiger wurde nach der Tat in Lemgo (Kreis Lip Lippe) festgenommen. Es werde wegen Mordes ermittelt, teilten die Staatsanwaltschaft Detmold und die Polizei Bielefeld mit.

    Der Mann und der Jugendliche waren den Angaben zufolge am Montagabend zunächst auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt in einen Streit geraten. An der Kasse im Geschäft hätten sie dann erneut gestritten. Dabei habe der 33-Jährige den Jugendlichen mit einem spitzen Gegenstand angegriffen. Der Junge sei so schwer verletzt worden, dass er noch vor Ort starb. Zum Alter des Jugendlichen gab es zunächst keine Angaben. Auch die Hintergründe der Auseinandersetzung waren zunächst unklar.

