«Bleib weg!» - David stichelt beim Kochen gegen Victoria

David Beckham hat auf Instagram seine Frau Victoria und deren Kochkünste aufgezogen. Die Modedesignerin (51) teilte in ihrer Instagram-Story ein Video, in dem sie sich ihrem Mann in der Küche nähert, der gerade Brokkoli schneidet. Auf ihre Frage, was er da mache, antwortet der frühere Profifußballer (50): «Ich bereite einen Sonntagsbraten vor, wenn unsere Eltern in ein paar Stunden ankommen, worüber sie sich bestimmt sehr freuen werden.»

Als das frühere Spice Girl ihren Mann fragt, ob er Hilfe brauche, fragt David Beckham trocken: «Von wem?», woraufhin sich Victoria Beckham konkret als Unterstützung anbietet. «Auf keinen Fall. Bleib weg!» Die Designerin lacht mit gespielter Entrüstung und fragt den Vater ihrer vier gemeinsamen Kinder, was er meint. «Liebling, wir machen hier keinen Schinken-Käse-Toast», erklärt Beckham und fügt dann noch hinzu: «Wir lieben dich.»

Spätere Clips zeigen, wie der Ex-Profifußballer Hühnchenstücke im Ofen umdreht, einen Auflauf aus dem Ofen holt und Soße aus einem Topf verteilt. «Du bist mein Held», lobt Victoria ihn währenddessen aus dem Off. Ein weiteres Foto zeigt das Ehepaar an einem großen Tisch mit ihrem Besuch und der jüngsten Tochter Harper.