Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Leute: Dieter Bohlen: Vergesse manchmal Textpassagen

Leute

Dieter Bohlen: Vergesse manchmal Textpassagen

Keine Lust auf Playback: Dieter Bohlen will bei seiner Arena-Tour live singen – dabei könnte es zu Patzern kommen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Dieter Bohlen ist nicht immer ganz textsicher. (Archivbild)
    Dieter Bohlen ist nicht immer ganz textsicher. (Archivbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

    Seit Jahrzehnten steht Produzent und Musiker Dieter Bohlen (71) auf der Bühne und performt seine größten Hits – dabei ist er nicht immer textsicher. «Manchmal vergesse ich eine Harmonie oder Teile des Textes. Ich muss mir "Cheri, Cheri Lady" auch nach 40 Jahren immer noch angucken», sagte der «Pop-Titan» der «Bild»-Zeitung.

    Bei seiner anstehenden «Jetzt oder Nie»-Arena-Tour (ab 26. September) will RTL-Gesicht Bohlen live auftreten. «Ich stelle mich in der Mitte der Halle ganz alleine mit der Gitarre auf die Bühne. Damit die Leute mal sehen, dass bei mir wirklich alles absolut echt ist. Kein Playback oder so.»

    In den zweieinhalb Stunden seiner Konzerte plant der 71-Jährige eine große Party mit seinen Fans. «Mein Ziel ist es, die Menschen mal ein wenig abzulenken von dem ganzen Mist, der da draußen los ist», so Bohlen. «Wir singen zusammen "Brother Louie" und erinnern uns an so eine Zeit, die für viele besser war.»

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden