Julia Roberts denkt an Bühnen-Comeback

Hollywood-Star Julia Roberts kann sich laut eigenen Worten eine Rückkehr auf die Theaterbühne vorstellen. «Ich glaube, ich würde gern wieder ein Theaterstück machen. Jetzt, wo meine Kinder aus dem Haus sind, könnte ich mich wieder mit diesem Laserfokus so einer Sache widmen – das ist nämlich eine ganz andere Art von Verpflichtung als ein Film», sagte die 57-Jährige dem US-Promiportal «People». «Das wäre etwas, auf das ich mich wirklich freuen würde», sagte Roberts weiter.

Roberts ist seit 2002 mit dem Kameramann Danny Moder verheiratet. Gemeinsam haben sie drei Kinder: die Zwillinge Hazel und Phinnaeus (20) sowie Henry Daniel (18).

Roberts spielte 2006 mit Bradley Cooper am Broadway

2006 gab der «Pretty Woman»-Star am Broadway sein Bühnendebüt. In «Three Days of Rain» (1997) von Richard Greenberg, der für einen Pulitzerpreis nominiert wurde, spielte Roberts eine Frau, die die Wahrheit über den Tod ihres Vaters aufdeckt. Im zweiten Akt verkörpert sie die Mutter der Frau. Mit ihr auf der Bühne waren Paul Rudd (56) und Bradley Cooper (50).

Roberts war 2023 in dem Endzeit-Thriller «Leave The World Behind» beim Streamingdienst Netflix zu sehen. Nächsten Donnerstag kommt ihr Film «After the Hunt» in die deutschen Kinos. Unter der Regie des Italieners Luca Guadagnino spielt sie darin eine College-Professorin, die indirekt in einen Konflikt um sexuelle Belästigung gerät.