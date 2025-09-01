Malcolm McDowell ist sehr stolz auf seine Frau

Malcolm McDowell (82) schwärmt noch immer von seiner Frau Kelley Kuhr - auch wenn sie bereits seit über drei Jahrzehnten verheiratet sind. Sie sei eine «großartige Designerin und im Moment arbeitet sie an einem Haus in Mexiko, ihr Meisterstück. Es ist erstaunlich, was sie geleistet hat, und ich bin sehr stolz auf sie», sagte der britische Schauspieler («Uhrwerk Orange», «Halloween») gegenüber dem «People»-Magazin.

Kuhr arbeite in einem anderen Bereich als er. «Aber sie ist genauso erfolgreich und ich bin voller Ehrfurcht vor dem, was sie tut.»

«Es ist toll»

Außerdem verbinde die beiden ihre Leidenschaft für das Sammeln. «Wir sammeln und mögen die gleichen Dinge, was ein Glücksfall ist.» Sie hätten immer Spaß, wo sie auch seien. «Immer in die Antiquitätenläden gehen, herumstöbern und Spaß haben. Es ist toll.»

McDowell und Kuhr haben 1991 geheiratet und haben drei gemeinsame Kinder. Er brachte zwei Kinder aus seiner vorherigen Ehe mit Schauspielerin Mary Steenburgen mit in die Beziehung. McDowell Ehe-Tipp: «Ich glaube, den Partner einfach zu mögen und zu respektieren, ist sehr wichtig.»