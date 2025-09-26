Mariah Carey: Sang als Kind Opernlied mit meiner Mutter

Popstar Mariah Carey erzählt, wie sie als Kind ihrer Mutter ihr musikalisches Talent mit einem Opernlied offenbarte. «Meine Mutter war Opernsängerin und sang immer auf Deutsch oder in einer anderen Sprache», erzählte die 56-Jährige in der US-Talkshow «Live with Kelly and Mark».

«Einmal war sie am Üben und sie machte einen Fehler und sie hörte auf und ich sang die Zeile weiter, die sie gerade gesungen hatte», berichtet Carey weiter. Sie sei da etwa vier Jahre alt gewesen und ihre Mutter sagte sich daraufhin: «Okay, sie hat offenbar ein gutes Gehör».

Am Freitag veröffentlichte Carey ihr neues Album «Here For It All». Es ist ihr erstes Studioalbum seit «Caution», welches 2018 erschien.