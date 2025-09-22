Am 1.9. war meteorologischer Herbstanfang

Meteorologischer Herbstanfang 2025, das bedeutet, dass für die Wetterexperten von heute an der Sommer offiziell beendet ist - auch, wenn dann noch heiße Tage kommen können. Aber warum? Was ist der Unterschied zwischen meteorologischem Herbstanfang und kalendarischem Herbstanfang?

Warum ist am 1. September meteorologischer Herbstanfang?

Das hat ganz praktische Gründe. Um Temperaturen und andere Wetterdaten besser vergleichen zu können, teilen die Meteorologen das Jahr einfach in Quartale ein.

Meteorologischer Herbstanfang ist damit stets am 1. September.

Winteranfang ist für sie am 1. Dezember.

Der meteorologische Frühlingsbeginn fällt demnach auf den 1. März.

Am 1. Juni ist für die Wetterfrösche offiziell Sommeranfang.

Datum: Wann ist kalendarischer Herbstanfang 2025?

Kalendarischer Herbstanfang 2025 ist am 22. September.

Der kalendarische Herbstanfang ist immer am 22. oder 23. September, das hängt von den astronomischen Gegebenheiten ab, Astronomen sprechen von der Tag-und-Nacht-Gleiche "Äquinoktium" - abgeleitet von den lateinischen Begriffen "aequus" (gleich) und "nox" (Nacht): Wenn zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang genau zwölf Stunden liegen, ist kalendarischer Herbstanfang.

Und was hat es mit dem phänologischen Herbstanfang auf sich?

Der phänologische Herbstbeginn ist an kein festes Datum gebunden. Die Phänologie erfasst den Jahreslauf nach periodisch wiederkehrenden Erscheinungen wie dem Entwicklungsstand der Pflanzen. Die Termine für Anfang und Ende der Jahreszeiten können zwischen wärmeren und kühleren Gebieten Wochen auseinanderliegen. Der Frühherbst beginnt demnach mit der Blüte der Herbstzeitlose und der Fruchtreife des Schwarzen Holunders. Vollherbst erkennt man an der Laubverfärbung und der Bestellung von Winterroggen. Spätherbst ist, wenn die Blätter fallen.

Warum färben sich die Blätter im Herbst bunt?

Tatsächlich, erste bunte Blätter fallen ja jetzt schon von den Bäumen herab - gelb, rot oder orange gefärbt. Das liegt daran, dass jedes Blatt den grünen Farbstoff Chlorophyll enthält. Werden die Tage und Nächte kühler, bauen Bäume das Chlorophyll langsam ab. Wichtige Stoffe werden zum Beispiel im Stamm gespeichert. Übrig bleiben die Farbstoffe Carotinoide - es färbt die Blätter gelb und orange - und Anthocyan, das die Blätter rot werden lässt.