Pop-Ikone Madonna plant ein neues Album

Pop-Ikone Madonna (67) will im kommenden Jahr ein neues Album herausbringen. Dafür sei sie zurück zu ihrer früheren Plattenfirma Warner Records gegangen, teilte die Musikerin mit. «Zurück zur Musik, zurück auf die Tanzfläche, zurück dahin, wo alles begonnen hat», schrieb die «Queen of Pop» auf Instagram. Nähere Details teilte sie zunächst nicht mit. Seit Beginn der 80er Jahre hat Madonna mehr als ein Dutzend Alben veröffentlicht, sie gehört zu den erfolgreichsten Musikerinnen der Welt.

