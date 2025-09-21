Bundeskanzler Merz auf der Wiesn

Überraschungsbesuch auf der Wiesn: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist auf dem Oktoberfest aufgetaucht. Gemeinsam mit CSU-Chef Markus Söder und den SPD-Parteivorsitzenden Bärbel Bas und Lars Klingbeil kam er ins Schottenhamel-Festzelt. Die vier Politiker gaben sich gut gelaunt, Merz winkte vom Balkon in die Menge, warf sogar Kusshände. Die Wiesn-Besucher zückten ihre Smartphones, es gab Jubel, aber auch Buh-Rufe.

Im Zelt dann nahmen die Koalitionsspitzen auf der Empore Platz. Es gab eine Brotzeitplatte und Bier. Die Musik spielte, als Merz und Co. sich gesetzt hatten, die Toten Hosen: «Tage wie diese».

Söder berichtete auf der Plattform X von guter Stimmung und konstruktiven Gesprächen. «Das zeigt, was unser Land ausmacht: Gastfreundschaft, Lebensfreude und ein starkes Bekenntnis zu Heimat und Kultur.»

Icon vergrößern Überraschungsbesuch auf der Wiesn: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist auf dem Oktoberfest aufgetaucht. Foto: Peter Kneffel/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Überraschungsbesuch auf der Wiesn: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist auf dem Oktoberfest aufgetaucht. Foto: Peter Kneffel/dpa