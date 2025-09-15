Halle Berry adoptiert weiteres Kätzchen

Oscar-Preisträgerin Halle Berry hat eine weitere junge Katze adoptiert und bittet ihre Fans um Hilfe bei der Namensfindung. «Ich habe euch doch gesagt, dass ich die echte Catwoman bin», schrieb die 59-Jährige auf Instagram in Anspielung auf ihren Superheldinnen-Film aus dem Jahr 2004. Dazu postete sie Bilder von einem Kätzchen mit großen Augen, das sie vor ihr Gesicht hält und anstrahlt.

Dieser «weitere kleine Engel» sei in ihrem Garten aufgetaucht, erklärte die Schauspielerin, die schon mit mehreren Katzen lebt. «Bitte helft mir, ihm einen Namen zu geben. Er ist drei Wochen alt und macht viel Spaß!»

Berry, die 2002 für ihre Rolle in dem Drama «Monster's Ball» einen Oscar gewonnen hatte und drei Jahre später für «Catwoman» den Schmähpreis Razzie bekam, hatte schon zuvor streunende Katzenkinder gerettet. Vergangenen Sommer teilte sie ihren neun Millionen Instagram-Followern mit, dass sie vier junge Katzen in ihrem Garten gefunden habe. Zwei von ihnen habe sie geholfen, ein neues zu Hause finden, die zwei anderen lebten jetzt bei ihr, schrieb sie. Die beiden bekamen die Namen Boots und Coco.