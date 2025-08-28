Bilder des Tages

Icon Menü
Von dpa
    Werner Herzog, Träger des Goldenen Löwen für sein Lebenswerk, bei der Eröffnungsfeier und der Premiere des Films "La Grazia" während der 82. Ausgabe der Filmfestspiele von Venedig.
    Werner Herzog, Träger des Goldenen Löwen für sein Lebenswerk, bei der Eröffnungsfeier und der Premiere des Films "La Grazia" während der 82. Ausgabe der Filmfestspiele von Venedig. Foto: Alessandra Tarantino/Invision/AP/dpa
    Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Donald Tusk, Ministerpräsident von Polen, und Bundeskanzler Friedrich Merz beim Unabhängigkeitsfest in Chisinau.
    Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Donald Tusk, Ministerpräsident von Polen, und Bundeskanzler Friedrich Merz beim Unabhängigkeitsfest in Chisinau. Foto: Kay Nietfeld/dpa
    Ein vertriebenes palästinensisches Kind in einer Schutz-Unterkunft im Südwesten von Gaza Stadt.
    Ein vertriebenes palästinensisches Kind in einer Schutz-Unterkunft im Südwesten von Gaza Stadt. Foto: Rizek Abdeljawad/XinHua/dpa
    Novak Djokovic tut so, als würde er Geige spielen, nach seinem Sieg bei den US Open in New York gegen Zachary Svajda.
    Novak Djokovic tut so, als würde er Geige spielen, nach seinem Sieg bei den US Open in New York gegen Zachary Svajda. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa
    Die Fans von Grimsby Town feiern ihren Sieg im Elfmeterschießen gegen Manchester United.
    Die Fans von Grimsby Town feiern ihren Sieg im Elfmeterschießen gegen Manchester United. Foto: Nigel French/PA Wire/dpa
