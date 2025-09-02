Bilder des Tages

Icon Menü
Von dpa
    Palästinenser kämpfen um gespendete Lebensmittel in einer Gemeinschaftsküche im südlichen Gazastreifen.
    Palästinenser kämpfen um gespendete Lebensmittel in einer Gemeinschaftsküche im südlichen Gazastreifen. Foto: Abdel Kareem Hana/AP/dpa
    Ein behelfsmäßiges Zeltlager für vertriebene Palästinenser erstreckt sich über ein Gebiet in der Nähe des Hafens von Gaza Stadt.
    Ein behelfsmäßiges Zeltlager für vertriebene Palästinenser erstreckt sich über ein Gebiet in der Nähe des Hafens von Gaza Stadt. Foto: Jehad Alshrafi/AP/dpa
    Das in der Wismarer Werft gebaute Kreuzfahrtschiff „Disney Adventure“ wird von mehreren Schleppern nach Sonnenuntergang durch die Wismarbucht in Richtung Ostsee gezogen.
    Das in der Wismarer Werft gebaute Kreuzfahrtschiff „Disney Adventure“ wird von mehreren Schleppern nach Sonnenuntergang durch die Wismarbucht in Richtung Ostsee gezogen. Foto: Jens Büttner/dpa
