Bilder des Tages

    Herbert Grönemeyer steht bei seinem Auftaktkonzert «Herbert Grönemeyer - mittendrin – akustisch» auf der Bühne in der Westfalenhalle in Dortmund.
    Herbert Grönemeyer steht bei seinem Auftaktkonzert «Herbert Grönemeyer - mittendrin – akustisch» auf der Bühne in der Westfalenhalle in Dortmund. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
    Ein Essensstand leuchtet in der Abenddämmerung, während sich Palästinenser in der Nähe des Hafens von Gaza Stadt im Mittelmeer abkühlen.
    Ein Essensstand leuchtet in der Abenddämmerung, während sich Palästinenser in der Nähe des Hafens von Gaza Stadt im Mittelmeer abkühlen. Foto: Jehad Alshrafi/AP/dpa
    Menschen genießen die Abendstimmung am Ufer der Außenalster in Hamburg.
    Menschen genießen die Abendstimmung am Ufer der Außenalster in Hamburg. Foto: Marcus Brandt/dpa
    Auf diesem Foto der Sudanesischen Befreiungsbewegung/Armee versammeln sich Menschen an der Stelle eines Erdrutsches vom 31. August, der das Dorf Tarasin in den Marrah-Bergen in Zentral-Darfur zerstört hat.
    Auf diesem Foto der Sudanesischen Befreiungsbewegung/Armee versammeln sich Menschen an der Stelle eines Erdrutsches vom 31. August, der das Dorf Tarasin in den Marrah-Bergen in Zentral-Darfur zerstört hat. Foto: Sudan Liberation Movement/Army/Sudan Liberation Movement/Army/AP/dpa
