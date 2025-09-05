Icon Menü
Panorama: Bilder des Tages

Panorama

Bilder des Tages

Von dpa
    Die Künstlerin Joana Tischkau performt beim Festakt zum 100. Bauhaus-Jubiläum in Dessau
    Die Künstlerin Joana Tischkau performt beim Festakt zum 100. Bauhaus-Jubiläum in Dessau Foto: Jan Woitas/dpa
    Arbeiter beseitigen die Trümmer einer entgleisten und verunglückten Standseilbahn in Lissabon.
    Arbeiter beseitigen die Trümmer einer entgleisten und verunglückten Standseilbahn in Lissabon. Foto: Ana Brigida/AP/dpa
    David Hancko aus der Slowakei schießt das Tor zum 1:0 gegen Torhüter Oliver Baumann.
    David Hancko aus der Slowakei schießt das Tor zum 1:0 gegen Torhüter Oliver Baumann. Foto: Denes Erdos/AP/dpa
    Wolken umgeben die Himalaya-Gemeinde McLeodganj in Dharamshala.
    Wolken umgeben die Himalaya-Gemeinde McLeodganj in Dharamshala. Foto: Ashwini Bhatia/AP/dpa
    US-Senator Bernie Sanders hört zu, als US-Gesundheitsminister Kennedy Jr. vor dem Finanzausschuss des Senats auf dem Capitol Hill erscheint.
    US-Senator Bernie Sanders hört zu, als US-Gesundheitsminister Kennedy Jr. vor dem Finanzausschuss des Senats auf dem Capitol Hill erscheint. Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa
