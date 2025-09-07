Bilder des Tages

Icon Menü
Von
dpa
|
07.09.25, 04:38 Uhr
Aryna Sabalenka präsentiert den Fotografen ihren Pokal.
Foto: Seth Wenig/AP/dpa
Aryna Sabalenka präsentiert den Fotografen ihren Pokal.
Foto: Seth Wenig/AP/dpa
Die US-Flagge wird bei einem Demonstrationszug durch Chicago von der Sonne angestrahlt.
Foto: Carolyn Kaster/AP/dpa
Die US-Flagge wird bei einem Demonstrationszug durch Chicago von der Sonne angestrahlt.
Foto: Carolyn Kaster/AP/dpa
Die Gewinnerin im US-Open-Endspiel, Aryna Sabalenka (2.v.r), und die Zweitplatzierte Amanda Anisimova halten ihre Trophäen in der Hand.
Foto: Yuki Iwamura/AP/dpa
Die Gewinnerin im US-Open-Endspiel, Aryna Sabalenka (2.v.r), und die Zweitplatzierte Amanda Anisimova halten ihre Trophäen in der Hand.
Foto: Yuki Iwamura/AP/dpa
Irlands Adam Idah jubelt nach seinem Tor zum 2:2.
Foto: Peter Morrison/AP/dpa
Irlands Adam Idah jubelt nach seinem Tor zum 2:2.
Foto: Peter Morrison/AP/dpa
Schauspielerin Anya Taylor-Joy posiert auf dem Toronto International Film Festival vor den Kameras.
Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa
Schauspielerin Anya Taylor-Joy posiert auf dem Toronto International Film Festival vor den Kameras.
Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa
