Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Panorama: Bilder des Tages

Panorama

Bilder des Tages

Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der französische Premierminister Francois Bayrou verlässt die Nationalversammlung, nachdem er eine Vertrauensabstimmung im Parlament verloren hat.
    Der französische Premierminister Francois Bayrou verlässt die Nationalversammlung, nachdem er eine Vertrauensabstimmung im Parlament verloren hat. Foto: Christophe Ena/AP/dpa
    Ein neues Kunstwerk des Straßenkünstlers Banksy ist an der Fassade des Royal Courts of Justice in London zu sehen und zeigt einen Richter, der einen Demonstranten mit einem Hammer schlägt.
    Ein neues Kunstwerk des Straßenkünstlers Banksy ist an der Fassade des Royal Courts of Justice in London zu sehen und zeigt einen Richter, der einen Demonstranten mit einem Hammer schlägt. Foto: Callum Parke/PA/AP/dpa
    Ein Büro im Gebäude des Ministerkabinetts in Kiew liegt nach einem russischen Angriff in Trümmern.
    Ein Büro im Gebäude des Ministerkabinetts in Kiew liegt nach einem russischen Angriff in Trümmern. Foto: Dan Bashakov/AP/dpa
    Der Parteivorsitzende Jonas Gahr Støre während der Wahlabendveranstaltung der Arbeiterpartei im Volkshaus in Oslo anlässlich der Parlamentswahlen in Norwegen.
    Der Parteivorsitzende Jonas Gahr Støre während der Wahlabendveranstaltung der Arbeiterpartei im Volkshaus in Oslo anlässlich der Parlamentswahlen in Norwegen. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB/dpa
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden