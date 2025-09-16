Icon Menü
Panorama: Bilder des Tages

Panorama

Bilder des Tages

Von dpa
    Ein Gleitschirmflieger dreht seine Runden über den bayerischen Voralpen im Tegernseer Tal.
    Ein Gleitschirmflieger dreht seine Runden über den bayerischen Voralpen im Tegernseer Tal. Foto: Katrin Requadt/dpa
    Ein Soldat des Household Cavalry Mounted Regiment zäumt sein Pferd bei den Vorbereitungen für den Kutschenzug in der Combermere Barracks in Windsor vor dem Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump.
    Ein Soldat des Household Cavalry Mounted Regiment zäumt sein Pferd bei den Vorbereitungen für den Kutschenzug in der Combermere Barracks in Windsor vor dem Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump. Foto: Kin Cheung/AP/dpa
    Eine Leuchtrakete der israelischen Armee fliegt über Gebäuden, die während der israelischen Boden- und Luftoperationen im nördlichen Gazastreifen zerstört wurden.
    Eine Leuchtrakete der israelischen Armee fliegt über Gebäuden, die während der israelischen Boden- und Luftoperationen im nördlichen Gazastreifen zerstört wurden. Foto: Leo Correa/AP/dpa
    US-Präsident Donald Trump spricht nach dem Verlesen eines Memorandums mit dem Titel "Wiederherstellung von Recht und Ordnung in Memphis" im Oval Office des Weißen Hauses.
    US-Präsident Donald Trump spricht nach dem Verlesen eines Memorandums mit dem Titel "Wiederherstellung von Recht und Ordnung in Memphis" im Oval Office des Weißen Hauses. Foto: Alex Brandon/AP/dpa
