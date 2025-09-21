Bilder des Tages

Icon Menü
Von dpa
    Zehnkampf-Action in Tokio: Neugebauer wirft im Diskus. Foto: Michael Kappeler/dpa
    München: Wiesn-Glanz bei Nacht – Das Riesenrad leuchtet vor dem Tower auf der Theresienwiese Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
    Washington, D.C.: Trump spricht vor Abreise aus dem Weißen Haus zu Reportern Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa
    Kolumbien: Buckelwal-Spektakel in Bahía Málaga – Giganten brechen vor der Pazifikküste aus dem Wasser Foto: Santiago Saldarriaga/AP/dpa
    Moskau: Triumph für Vietnam – Duc Phuc gewinnt internationalen Intervision Song Contest. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa
