Icon Schließen
Panorama
Icon Pfeil nach unten
Panorama: Bilder des Tages
Panorama
Bilder des Tages
Von
dpa
|
22.09.25, 05:54 Uhr
Erika Kirk weint um ihren erschossenen Mann Charlie Kirk.
Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa
Silbermedaille für Deutschland
Foto: Stefan Lafrentz/dpa
Silbermedaille für Deutschland
Foto: Stefan Lafrentz/dpa
Kirks Witwe an Trumps Brust: Trauerfeier für den erschossenen Aktivisten Charlie Kirk.
Foto: John Locher/AP/dpa
Gegen Amnestie: Brasilianer protestieren gegen eine Begnadigung Bolsonaros.
Foto: Silvia Izquierdo/AP/dpa
Lob für Alcaraz: Der Weltranglistenerste verschafft dem Team Europa Luft mit seinem Sieg.
Foto: Jeff Chiu/AP/dpa
Vor der UN-Generaldebatte wollen weitere westliche Staaten einen palästinensischen Staat anerkennen.
Foto: Christophe Ena/AP/dpa
Starker WM-Test für Deutschlands Handballerinnen.
Foto: Marco Wolf/dpa
Zurück in die Kindheit: Riesiger Lego-Wettbewerb zieht durch Paris.
Foto: Guillaume Baptiste/AFP/dpa
Im Gespräch: US-Präsident Trump unterhält sich mit Elon Musk während der Trauerfeier für Kirk.
Foto: Ross D. Franklin/AP/dpa
