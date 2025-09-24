Bilder des Tages

Icon Menü
Von dpa
    Vertriebene Palästinenser fliehen aus dem nördlichen Gazastreifen entlang der Küstenstraße in der Nähe des Wadi Gaza. Foto: Abdel Kareem Hana/AP/dpa
    Die Polizei räumt eine Straßensperre, die von Demonstranten errichtet wurde, die gegen die Kürzung der Treibstoffsubventionen durch Präsident Noboa in Ecuador protestieren. Foto: Dolores Ochoa/AP/dpa
    Ein Protestkunstwerk auf der National Mall in der Nähe des Kapitols in Washington stellt US-Präsident Donald Trump und Jeffrey Epstein dar. Foto: J. Scott Applewhite/AP/dpa
    Der Weg ist weg. In Bangkok ist eine Straße eingestürzt und dieser Pickup steht deshalb plötzlich an einem Abgrund. Foto: Sakchai Lalit/AP/dpa
    Taifun «Ragasa» sorgt auch in Hongkong für schwere Schäden. Foto: Chan Long Hei/AP/dpa
