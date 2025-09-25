Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Panorama: Bilder des Tages

Panorama

Bilder des Tages

Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Farbenprächtig leuchtet der Sonnenuntergang hinter einem Waldgebiet im östlichen Brandenburg.
    Farbenprächtig leuchtet der Sonnenuntergang hinter einem Waldgebiet im östlichen Brandenburg. Foto: Patrick Pleul/dpa
    Magellan-Pinguine waten während einer Auswilderung in Uruguay ins Meer, nachdem sie einen Rehabilitationsprozess durchlaufen haben.
    Magellan-Pinguine waten während einer Auswilderung in Uruguay ins Meer, nachdem sie einen Rehabilitationsprozess durchlaufen haben. Foto: Matilde Campodonico/AP/dpa
    Spieler von Freiburg feiern den Treffer zum 2:0 gegen den FC Basel während der Europa League.
    Spieler von Freiburg feiern den Treffer zum 2:0 gegen den FC Basel während der Europa League. Foto: Tom Weller/dpa
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden