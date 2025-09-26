Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Panorama: Bilder des Tages

Panorama

Bilder des Tages

Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Johann Wadephul (l) steht am Rande der Generaldebatte der UN-Vollversammlung mit Mitarbeitern im Hauptquartier der Vereinten Nationen zusammen.
    Johann Wadephul (l) steht am Rande der Generaldebatte der UN-Vollversammlung mit Mitarbeitern im Hauptquartier der Vereinten Nationen zusammen. Foto: Kay Nietfeld/dpa
    Spieler des VfB Stuttgart jubeln über den Treffer zum 1:0 gegen Celta Vigo in der Europa League.
    Spieler des VfB Stuttgart jubeln über den Treffer zum 1:0 gegen Celta Vigo in der Europa League. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
    Eine Kolonne der Bundeswehr ist in der Nacht mit rund 70 Fahrzeugen im Rahmen der Übung «Red Storm Bravo» im Hamburger Stadtgebiet unterwegs.
    Eine Kolonne der Bundeswehr ist in der Nacht mit rund 70 Fahrzeugen im Rahmen der Übung «Red Storm Bravo» im Hamburger Stadtgebiet unterwegs. Foto: Marcus Golejewski/dpa
    Pro-iranische Hisbollah-Anhänger auf kleinen Booten paradieren in der Nähe des libanesischen Taubenfelsens während einer Veranstaltung zum ersten Jahrestag der Tötung von Parteichef Hassan Nasrallah.
    Pro-iranische Hisbollah-Anhänger auf kleinen Booten paradieren in der Nähe des libanesischen Taubenfelsens während einer Veranstaltung zum ersten Jahrestag der Tötung von Parteichef Hassan Nasrallah. Foto: Marwan Naamani/dpa
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden