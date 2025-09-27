Bilder des Tages

Icon Menü
Von dpa
    US-Präsident Donald Trump ballt die Faust, während er die Zuschauer beim Ryder Cup Golfturnier auf dem Bethpage Black Golfplatz in Farmingdale in den USA begrüßt. Foto: Alex Brandon/AP/dpa
    Besucher des Volksfests Cannstatter Wasen in Stuttgart sitzen in einem Fahrgeschäft. Der «Wasen» ist nach dem Münchner Oktoberfest das zweitgrößte Volksfest in Deutschland. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
    Bremens Torhüter Karl Hein kann den Treffer zum 2:0 durch Münchens Kane nicht halten. Foto: Harry Langer/dpa
    Die neue deutsche Weinmajestät, Anna Zenz, wird von Fans gefeiert. Foto: Hannes P. Albert/dpa
