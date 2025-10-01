Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Panorama: Bilder des Tages

Panorama

Bilder des Tages

Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Berlin: Bundeskanzler Merz und das Kabinett treffen sich zum zweiten Tag der Klausurtagung.
    Berlin: Bundeskanzler Merz und das Kabinett treffen sich zum zweiten Tag der Klausurtagung. Foto: Kay Nietfeld/dpa
    USA vor Shutdown: Das Kapitol ist in der Abenddämmerung zu sehen.
    USA vor Shutdown: Das Kapitol ist in der Abenddämmerung zu sehen. Foto: J. Scott Applewhite/AP/dpa
    Philippinen: Erdbeben hinterlässt deutliche Schäden an den Gebäuden.
    Philippinen: Erdbeben hinterlässt deutliche Schäden an den Gebäuden. Foto: Uncredited/AP/dpa
    Peking: Frau in traditioneller Tracht feiert Nationalfeiertag vor der Verbotenen Stadt
    Peking: Frau in traditioneller Tracht feiert Nationalfeiertag vor der Verbotenen Stadt Foto: Ng Han Guan/AP/dpa
    Großeinsatz in München: Bei dem Großeinsatz in einem brennenden Haus in München sind Sprengfallen gefunden worden.
    Großeinsatz in München: Bei dem Großeinsatz in einem brennenden Haus in München sind Sprengfallen gefunden worden. Foto: Felix Hörhager/dpa
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden