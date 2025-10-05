Bilder des Tages

Icon Menü
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Pro-palästinensische Demonstranten versammeln sich auf dem San-Giovanni-Platz in Rom.
    Pro-palästinensische Demonstranten versammeln sich auf dem San-Giovanni-Platz in Rom. Foto: Alessandra Tarantino/AP/dpa
    Demonstranten mit einer georgischen und einer ukrainischen Nationalflagge stehen im Stadtzentrum von Tiflis hinter einer brennenden Barrikade während einer Kundgebung der Opposition, bei der sie die Kommunalwahlen boykottieren und die Freilassung politischer Gegner fordern.
    Demonstranten mit einer georgischen und einer ukrainischen Nationalflagge stehen im Stadtzentrum von Tiflis hinter einer brennenden Barrikade während einer Kundgebung der Opposition, bei der sie die Kommunalwahlen boykottieren und die Freilassung politischer Gegner fordern. Foto: Zurab Tsertsvadze/AP/dpa
    Besucher des Oktoberfestes in München gehen im Regen über das Festgelände vor dem Riesenrad.
    Besucher des Oktoberfestes in München gehen im Regen über das Festgelände vor dem Riesenrad. Foto: Armin Weigel/dpa
    Die Türme der Johanniskirche in Plauen werden von der untergehenden Sonne beschienen.
    Die Türme der Johanniskirche in Plauen werden von der untergehenden Sonne beschienen. Foto: Sebastian Willnow/dpa
    Schweizergardisten überwachen den Hof während der Vereidigungszeremonie der Schweizergarde im Damasus-Hof des Apostolischen Palastes im Vatikan.
    Schweizergardisten überwachen den Hof während der Vereidigungszeremonie der Schweizergarde im Damasus-Hof des Apostolischen Palastes im Vatikan. Foto: Urs Flueeler/KEYSTONE/dpa
