Panorama: Bilder des Tages
Panorama
Bilder des Tages
Von
dpa
|
06.10.25, 11:31 Uhr
Zwei Mädchen stehen an der Gedenkstätte am Dizengoff-Brunnen in Tel Aviv im Vorfeld des zweiten Jahrestages des Hamas-Anschlags vom 7. Oktober 2023.
Foto: Ilia Yefimovich/dpa
Zwei Mädchen stehen an der Gedenkstätte am Dizengoff-Brunnen in Tel Aviv im Vorfeld des zweiten Jahrestages des Hamas-Anschlags vom 7. Oktober 2023.
Foto: Ilia Yefimovich/dpa
US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump beobachten an Bord des Flugzeugträgers USS George H.W. Bush im Atlantik vor der Küste von Norfolk ein Kampfflugzeug im Rahmen des 250-jährigen Jubiläums der US-Marine.
Foto: Alex Brandon/AP/dpa
US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump beobachten an Bord des Flugzeugträgers USS George H.W. Bush im Atlantik vor der Küste von Norfolk ein Kampfflugzeug im Rahmen des 250-jährigen Jubiläums der US-Marine.
Foto: Alex Brandon/AP/dpa
Teilnehmer des Schweigemarschs "Mach Dich auf für Menschlichkeit!" gehen mit Kerzen auf der Ludwigsstraße in München.
Foto: Tobias Hase/dpa
Teilnehmer des Schweigemarschs "Mach Dich auf für Menschlichkeit!" gehen mit Kerzen auf der Ludwigsstraße in München.
Foto: Tobias Hase/dpa
Kehraus auf der Wiesn.
Foto: Felix Hörhager/dpa
Kehraus auf der Wiesn.
Foto: Felix Hörhager/dpa
