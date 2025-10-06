Bilder des Tages

Icon Menü
Von dpa
    Zwei Mädchen stehen an der Gedenkstätte am Dizengoff-Brunnen in Tel Aviv im Vorfeld des zweiten Jahrestages des Hamas-Anschlags vom 7. Oktober 2023.
    Zwei Mädchen stehen an der Gedenkstätte am Dizengoff-Brunnen in Tel Aviv im Vorfeld des zweiten Jahrestages des Hamas-Anschlags vom 7. Oktober 2023. Foto: Ilia Yefimovich/dpa
    US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump beobachten an Bord des Flugzeugträgers USS George H.W. Bush im Atlantik vor der Küste von Norfolk ein Kampfflugzeug im Rahmen des 250-jährigen Jubiläums der US-Marine.
    US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump beobachten an Bord des Flugzeugträgers USS George H.W. Bush im Atlantik vor der Küste von Norfolk ein Kampfflugzeug im Rahmen des 250-jährigen Jubiläums der US-Marine. Foto: Alex Brandon/AP/dpa
    Teilnehmer des Schweigemarschs "Mach Dich auf für Menschlichkeit!" gehen mit Kerzen auf der Ludwigsstraße in München.
    Teilnehmer des Schweigemarschs "Mach Dich auf für Menschlichkeit!" gehen mit Kerzen auf der Ludwigsstraße in München. Foto: Tobias Hase/dpa
    Kehraus auf der Wiesn.
    Kehraus auf der Wiesn. Foto: Felix Hörhager/dpa
