Bilder des Tages

Panorama

Bilder des Tages

    Eine Person hebt eine Papiermohnblume auf, die während einer Kundgebung gegen den Gaza-Krieg vor dem spanischen Außenministerium in Madrid auf dem Boden liegt. Foto: Luis Soto/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa
    Ein Huthi-Anhänger hebt einen traditionellen jemenitischen Dolch (Jambiya) mit dem Huthi-Slogan (Sarkha), der übersetzt «Allah ist der Größte, Tod für Amerika, Tod für Israel, Fluch über die Juden, Sieg für den Islam» bedeutet, während einer Demonstration in Sanaa gegen die Vereinigten Staaten und Israel nach den jüngsten israelischen Luftangriffen auf die jemenitische Hauptstadt und Israels laufenden Militäroperationen in Gaza. Foto: Osamah Yahya/dpa
    Menschen stehen vor einem Beamer, während der Berliner Dom bei der Generalprobe für das 21. Festival of Lights Berlin unter dem Motto „Let’s Shine Together“ angestrahlt wird. Foto: Carsten Koall/dpa
    Gisele Pelicot verlässt das Berufungsgericht in Nimes. Foto: Lewis Joly/AP/dpa
    Der Supermond geht hinter der Freiheitsstatue in New York auf. Foto: Adam Gray/AP/dpa
