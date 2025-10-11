Bilder des Tages

Icon Menü
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Palästinenser gehen entlang der Küstenstraße in der Nähe von Wadi Gaza im zentralen Gazastreifen in Richtung des nördlichen Gazastreifens.
    Palästinenser gehen entlang der Küstenstraße in der Nähe von Wadi Gaza im zentralen Gazastreifen in Richtung des nördlichen Gazastreifens. Foto: Yousef Al Zanoun/AP/dpa
    Höckerschwäne schwimmen auf der Themse in Windsor.
    Höckerschwäne schwimmen auf der Themse in Windsor. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa
    Palästinenser gehen an zerstörten Gebäuden vorbei, während sie in ihre Häuser im Zeitoun-Viertel von Gaza zurückkehren.
    Palästinenser gehen an zerstörten Gebäuden vorbei, während sie in ihre Häuser im Zeitoun-Viertel von Gaza zurückkehren. Foto: Jehad Alshrafi/AP/dpa
    Ein männliches Spitzmaulnashorn-Kalb, geboren am 13. September 2025, gibt sein Debüt in der Öffentlichkeit im Cleveland Metroparks Zoo.
    Ein männliches Spitzmaulnashorn-Kalb, geboren am 13. September 2025, gibt sein Debüt in der Öffentlichkeit im Cleveland Metroparks Zoo. Foto: Sue Ogrocki/AP/dpa
    Cheftrainer Julian Nagelsmann pfeift beim Spiel gegen Luxemburg in Sinsheim.
    Cheftrainer Julian Nagelsmann pfeift beim Spiel gegen Luxemburg in Sinsheim. Foto: Tom Weller/dpa
