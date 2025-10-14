Icon Menü
Panorama: Bilder des Tages

Panorama

Bilder des Tages

Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Models tragen Kreationen von Gloria Coelho während einer Veranstaltung der Sao Paulo Fashion Week in der U-Bahn.
    Models tragen Kreationen von Gloria Coelho während einer Veranstaltung der Sao Paulo Fashion Week in der U-Bahn. Foto: Ettore Chiereguini/AP/dpa
    Fußball: WM-Qualifikation Europa, Wales - Belgien, Gruppenphase, Gruppe J, 8. Spieltag, Cardiff City Stadium. Eine Ratte läuft über das Spielfeld.
    Fußball: WM-Qualifikation Europa, Wales - Belgien, Gruppenphase, Gruppe J, 8. Spieltag, Cardiff City Stadium. Eine Ratte läuft über das Spielfeld. Foto: David Davies/PA Wire/dpa
    Die Mega-Rakete Starship von SpaceX wird für einen Testflug von der Starbase in Boca Chica vorbereitet.
    Die Mega-Rakete Starship von SpaceX wird für einen Testflug von der Starbase in Boca Chica vorbereitet. Foto: Eric Gay/AP/dpa
    Fußball: WM-Qualifikation Europa, Nordirland - Deutschland, Gruppenphase, Gruppe A, 4. Spieltag, Windsor Park, Nick Woltemade (Deutschland) feiert seinen Treffer zum 0:1.
    Fußball: WM-Qualifikation Europa, Nordirland - Deutschland, Gruppenphase, Gruppe A, 4. Spieltag, Windsor Park, Nick Woltemade (Deutschland) feiert seinen Treffer zum 0:1. Foto: Christian Charisius/dpa
    Ein Plüschtier liegt im Schlamm eines überschwemmten Hauses in Poza Rica, Mexiko.
    Ein Plüschtier liegt im Schlamm eines überschwemmten Hauses in Poza Rica, Mexiko. Foto: Felix Marquez/AP/dpa
    Menschen erweisen vor dem gerichtsmedizinischen Institut Abu Kabir in Tel Aviv ihre letzte Ehre, als die sterblichen Überreste von vier Geiseln aus dem Gazastreifen eintreffen.
    Menschen erweisen vor dem gerichtsmedizinischen Institut Abu Kabir in Tel Aviv ihre letzte Ehre, als die sterblichen Überreste von vier Geiseln aus dem Gazastreifen eintreffen. Foto: Ilia Yefimovich/dpa
