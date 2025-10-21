Bilder des Tages

Icon Menü
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Alice Weidel, Co-Vorsitzende der AfD, hält im Institut des 21. Jahrhunderts in Budapest einen Vortrag unter dem Motto "Deutschland und Europa".
    Alice Weidel, Co-Vorsitzende der AfD, hält im Institut des 21. Jahrhunderts in Budapest einen Vortrag unter dem Motto "Deutschland und Europa". Foto: Marton Monus/dpa
    Israelische Soldaten nehmen an der Beerdigung des im Gazastreifen getöteten Kameraden Staff Sergeant Itay Yavetz teil.
    Israelische Soldaten nehmen an der Beerdigung des im Gazastreifen getöteten Kameraden Staff Sergeant Itay Yavetz teil. Foto: Francisco Seco/AP/dpa
    Boris Pistorius (l, SPD), Bundesminister der Verteidigung, und Tore Sandvik (r), Verteidigungsminister von Norwegen, und ihr kanadische Amtskollege Davic McGuinty stehen gemeinsam in einem Fahrstuhl in Ottawa.
    Boris Pistorius (l, SPD), Bundesminister der Verteidigung, und Tore Sandvik (r), Verteidigungsminister von Norwegen, und ihr kanadische Amtskollege Davic McGuinty stehen gemeinsam in einem Fahrstuhl in Ottawa. Foto: Kay Nietfeld/dpa
    Ein Mädchen performt auf einer Mallakhamb-Stange, während Feuerwerkskörper den Himmel während des Diwali-Lichterfestes in Mumbai erhellen.
    Ein Mädchen performt auf einer Mallakhamb-Stange, während Feuerwerkskörper den Himmel während des Diwali-Lichterfestes in Mumbai erhellen. Foto: Rafiq Maqbool/AP/dpa
    Ein Weißkopfseeadler fliegt in New Hampshire an einem Baum vorbei, dessen Laub sich im Herbst verfärbt hat.
    Ein Weißkopfseeadler fliegt in New Hampshire an einem Baum vorbei, dessen Laub sich im Herbst verfärbt hat. Foto: Charles Krupa/AP/dpa
