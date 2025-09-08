«Mit dem Fuß umgeknickt»: Günther Jauch kommt auf Krücken

Ungewohnter Anblick: Moderator Günther Jauch ist in seiner beliebten Show «Wer wird Millionär?» mit Krücken erschienen. In der vorab auf RTL+ veröffentlichten Folge des Quiz-Klassikers (Ausstrahlung am 15. September, 20.15 Uhr, RTL) humpelte der 69-Jährige auf Gehhilfen ins Studio.
«Ist vielleicht einigen von Ihnen schon einmal passiert», sagte Jauch. «Ganz blöde mit dem Fuß umgeknickt - und das hatte dann Folgen.» Die Gehhilfen habe er nun mit dabei - «vermutlich so die nächsten vier, fünf, sechs, vielleicht sogar auch acht Wochen», wie er sagte. Aber so lange oben - dabei deutete der Moderator auf seinen Kopf - alles in Ordnung sei, könne ja «nichts passieren». Mehrere Medien berichteten.
Jauch moderiert «Wer wird Millionär?» seit 1999. Nach einer Sommerpause werden jetzt neue Folgen ausgestrahlt.
