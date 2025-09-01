Icon Menü
Reality-TV: Das hier sind die nächsten Stars bei «Promis unter Palmen»

Reality-TV

Das hier sind die nächsten Stars bei «Promis unter Palmen»

Claude-Oliver Rudolph, Gina-Lisa Lohfink, Menderes und Silvia Wollny machen mit bei «Promis unter Palmen». Das Ganze soll im Frühjahr 2026 bei Sat.1 zu sehen sein.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Claude-Oliver Rudolph ist mit dabei.
    Claude-Oliver Rudolph ist mit dabei. Foto: Henning Kaiser/dpa

    Sat.1 hat den nächsten Cast seiner Realityshow «Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles!» bekanntgegeben. Die kommende Staffel läuft im Frühjahr 2026 bei Sat.1 und dem Streamingdienst Joyn.

    Mit dabei sein werden:

    Die zwölf unterschiedlichen prominenten Charaktere leben in der «Promis unter Palmen»-Villa unter permanenter Kamerabeobachtung. In gemeinsamen Teamspielen müssen die Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer zusammenhalten und für das Team spielen, doch am Ende kann nur einer von ihnen als Siegerin oder Sieger die goldene Kokosnuss und bis zu 50.000 Euro mit nach Hause nehmen.

