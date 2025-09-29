Kind stürzt in Sächsischer Schweiz sieben Meter in die Tiefe

In der Sächsischen Schweiz ist ein elfjähriger Junge rund sieben Meter von einem Felsplateau in die Tiefe gestürzt und verletzt worden. Der Junge sei vor Ort ansprechbar gewesen, teilte die Bergwacht Sachsen mit.

Aufgrund des Sturzes und der Tiefe sei vorsorglich von schweren Verletzungen ausgegangen worden, so dass der Junge mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden sei. Der Junge gehörte den Angaben zufolge zu einer Kindergruppe, die das bei Wanderern und Touristen beliebte Felsenlabyrinth Langenhennersdorf am Samstagnachmittag im Rahmen einer Geburtstagsfeier besuchte.

In der Sächsischen Schweiz kommt es immer wieder zu Unfällen. Erst vor einer Woche war ein 63 Jahre alter Mann beim Klettern in der Nähe von Rathen abgestürzt und gestorben.