Massenschlägerei: Vier Menschen lebensgefährlich verletzt

Bei einer heftigen Auseinandersetzung mit bis zu 30 Personen sind in Gelsenkirchen mindestens fünf Menschen schwer verletzt worden – vier von ihnen lebensgefährlich. Nach derzeitigen Erkenntnissen kamen dabei am Abend Messer, Elektroschocker und Baseballschläger zum Einsatz, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Essen mitteilten. Die Polizei spricht von einer «Tumultlage» zwischen 20 und 30 Personen.

Sechs Tatverdächtige im Alter zwischen 16 und 52 Jahren wurden nach Angaben der Polizei noch vor Ort vorläufig festgenommen, darunter drei Frauen und drei Männer. Eine Mordkommission sei eingerichtet.

Die Polizei war nach eigenen Angaben mit einem Großaufgebot im Einsatz und sperrte den Tatort an der Pommernstraße im Stadtteil Bismarck weitläufig ab, um Spuren zu sichern und Zeugen zu vernehmen. Auch ein Polizeihubschrauber war vor Ort. Worum es in der Auseinandersetzung ging, war noch unklar.