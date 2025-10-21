Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Seit Jahren vermisst: Suche nach Rebecca: Was wir wissen und was nicht

Seit Jahren vermisst

Suche nach Rebecca: Was wir wissen und was nicht

Seit mehr als sechs Jahren ist Rebecca verschwunden - trotz großangelegter Suchen. Nun gibt es erneut einen Großeinsatz in Brandenburg mit Drohnen und Bagger.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Polizisten stehen vor einem Grundstück in Tauche.
    Polizisten stehen vor einem Grundstück in Tauche. Foto: Christophe Gateau/dpa

    Im Fall der seit mehr als sechs Jahren vermissten Rebecca aus Berlin-Neukölln sucht die Polizei südöstlich der Hauptstadt nach Beweismitteln. Am zweiten Tag des Großeinsatzes rückt ein weiteres Objekt in den Fokus.

    Was wir wissen

    Was wir nicht wissen

    Die Ermittler nehmen einen neuen Anlauf, um das Rätsel um Rebeccas Verschwinden 2019 zu lösen.
    Die Ermittler nehmen einen neuen Anlauf, um das Rätsel um Rebeccas Verschwinden 2019 zu lösen. Foto: Ivo Böhme/dpa
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden