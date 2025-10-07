Selbstbewusstsein ausstrahlen: Mit diesen Tipps gelingt es Ihnen

Das eigene Selbstbewusstsein zu entwickeln und zu stärken, ist eine sehr persönliche Aufgabe. Die meisten Übungen zur Verbesserung betreffen die eigene Wahrnehmung. Glaubenssätze zu formulieren oder sich zu überreden, mutig in eine Situation hineinzugehen - all das findet in unserem Kopf statt. Doch zu einem sicheren Auftreten etwa im Berufsleben gehört auch die Ausstrahlung nach außen. So lässt sich Selbstbewusstsein ausstrahlen.

Selbstbewusstsein ausstrahlen: Darum ist es wichtig

Unser Selbstbewusstsein hat großen Einfluss darauf, wie wir unseren Alltag gestalten und wie wir auf andere wirken. Laut AOK Sachsen-Anhalt sind Selbstbewusstsein und Selbstwert auch relevant für unsere Gesundheit. Besonders bei der Entscheidungsfindung spielen sie eine große Rolle. Als „Grundlage unserer Lebensgestaltung“ wirkt sich unser Selbstbewusstsein in jedem Lebensbereich aus, schreibt die AOK.

Ein gutes Selbstbewusstsein und guter Selbstwert haben positive Auswirkungen auf uns selbst, aber auch auf die Beziehung zu anderen. Laut therapie.de führt etwa die höhere Belastbarkeit durch Stress aufgrund des erhöhten Selbstwertgefühls dazu, dass Menschen besser mit Kritik, sozialer Zurückweisung oder dem Gefühl des Scheiterns zurechtkommen. Auch profitieren soziale Beziehungen wie Partnerschaften von gutem Selbstbewusstsein und -gefühl. Menschen sind dann eher in der Lage, ihr Umfeld emotional zu unterstützen, berichtet therapie.de. Auch Grenzen zu setzen, fällt ihnen leichter. Dazu gehört es, Wünsche zu äußern oder Kritik zu üben.

Selbstbewusstsein ausstrahlen: Die Körperhaltung ist der Schlüssel

Am Anfang steht ein starkes Selbstbewusstsein. Wer keines oder nur wenig Selbstbewusstsein hat, wird es auch nicht ausstrahlen können. Es ist daher wichtig, zunächst Selbstbewusstsein aufzubauen. Der Auftritt nach außen wird sich dadurch bereits verändern. Mit einigen Tipps kann man aber noch nachhelfen:

Was andere zuerst von uns sehen, ist die Körperhaltung. Sie hat laut den Coaches der Website lebensidealisten.de Auswirkung auf die Ausstrahlung von Selbstbewusstsein. Aufrechter Stand, unverschränkte Arme und Beine, Augenkontakt - so gelingt eine positive Ausstrahlung. Auch der Sprachstil hat Einfluss auf die Ausstrahlung von Selbstbewusstsein. Es geht dabei um klare Aussagen, wenige Verallgemeinerungen und eine deutliche Aussprache.

Wichtig ist auch, zu seiner eigenen Meinung zu stehen. Während viele Menschen Angst haben, für ihre Meinung verurteilt zu werden oder etwas Falsches zu sagen, hat es positiven Einfluss auf die Ausstrahlung, wenn man die persönliche Meinung preisgibt und für sie einsteht. Dazu gehört auch, mal „Nein“ zu sagen. Die Bitte einer anderen Person darf laut lebensidealisten.de immer auch abgelehnt werden.

Offen auf seine Mitmenschen zuzugehen, ist ebenfalls ein Zeichen für starkes Selbstbewusstsein. Dazu müssen zunächst Ängste vor neuen Situationen abgebaut werden, schreibt lebensidealisten.de. Danach ist es eine gute Übung, mehr Selbstbewusstsein auszustrahlen, indem man auf Leute zugeht und Gespräche beginnt, wenn es sich ergibt.

Übrigens: So unterscheiden sich Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein und das sind die Ursachen von geringem Selbstbewusstsein.